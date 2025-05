Стало известно, кто получил приз лучшему тренеру апреля в АПЛ

На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования среди болельщиков на приз лучшему тренеру месяца по итогам апреля.

Награду получил наставник "Вулверхэмптона" Витор Перейра, под руководством которого "волки" выиграли все пять матчей прошлого месяца, обыграв "Вест Хэм" (1:0), "Ипсвич" (1:2), "Тоттенхэм" (4:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1), и "Лестер" (3:0).

Отметим, что 56-летний португальский специалист стал пятым представителем своей страны, которому удалось получить эту награду. До этого ее получали Нуну Эшпириту Санту (7), Жозе Моуринью (4), Андре Виллаш-Боаш (2) и Бруно Лаже (1).

A five-star month for @Wolves ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Vitor Pereira is @BarclaysFooty Manager of the Month ????#PLAwards pic.twitter.com/Gr1AlG38xr