"Ньюкасл" планирует обновить свою эмблему, чтобы лучше соответствовать современной цифровой эпохе и глобальному росту клуба.

В официальном заявлении клуб подчеркнул, что нынешний герб является знаковым и символизировал незабываемые триумфы и сложные времена. Однако его сложный дизайн не всегда четко отображается в современном цифровом мире и может быть трудным для последовательного воспроизведения.

Клуб приглашает владельцев сезонных абонементов и членов клуба принять участие в независимом опросе, чтобы высказать свое мнение относительно того, что следует сохранить в гербе, что требует обновления, и как лучше всего почтить историю клуба.