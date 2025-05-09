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Ньюкасл планирует обновить свою эмблему
Об этом клуб сообщил на своем вебсайте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" планирует обновить свою эмблему, чтобы лучше соответствовать современной цифровой эпохе и глобальному росту клуба.
В официальном заявлении клуб подчеркнул, что нынешний герб является знаковым и символизировал незабываемые триумфы и сложные времена. Однако его сложный дизайн не всегда четко отображается в современном цифровом мире и может быть трудным для последовательного воспроизведения.
Клуб приглашает владельцев сезонных абонементов и членов клуба принять участие в независимом опросе, чтобы высказать свое мнение относительно того, что следует сохранить в гербе, что требует обновления, и как лучше всего почтить историю клуба.
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