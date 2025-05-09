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Хау: Каждый матч для Ньюкасла сейчас - самый важный в сезоне
Тренер не исключает, что борьба за ЛЧ продлится до последнего тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау высказался о борьбе команды за попадание в Лигу чемпионов.
"Каждая игра, которую мы проводим до конца сезона, становится нашей самой большой игрой в сезоне. Мы знаем, насколько важно, где мы финишируем в Премьер-лиге, и мы делаем все возможное, чтобы финишировать как можно выше. Есть вероятность, что все решится в последнем матче, но все, что мы можем сделать, - это позаботиться о нашем следующем сопернике", - сказал специалист.
"Ньюкасл" в текущем сезоне занимает четвертое место и имеет 63 балла по итогам 35 матчей.
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