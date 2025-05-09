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Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Миколенко попытается помешать реализации амбиций "дачников"

Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фул[эм" продолжает бороться за 8-е место, которое в теории может позволить сыграть в Лиге Конференций следующего сезона. На фоне этой борьбы им нужно справиться с "Эвертоном", который в последнее время является непростым соперником для любой команды.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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