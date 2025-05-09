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Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко попытается помешать реализации амбиций "дачников"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Фул[эм" продолжает бороться за 8-е место, которое в теории может позволить сыграть в Лиге Конференций следующего сезона. На фоне этой борьбы им нужно справиться с "Эвертоном", который в последнее время является непростым соперником для любой команды.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 мая.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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