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Звездный хавбек Тоттенхэма сообщил, что не сможет принять участие в финале Лиги Европы
Команда будет играть без своего лидера
instagram.com/madders
Атакующий полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон обратился к фанатам своей команды после того, как стало известно, что он пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы.
"Я в отчаянии. С начала сезона мы имели цель выйти в финал Лиги Европы, поэтому мне трудно смириться с тем, что я не смогу выйти на поле со своими одноклубниками. Травмы — это часть игры, которая иногда бывает жестокой. Впрочем, я искренне верю, что этот вечер может стать особенным для нашего клуба!", — написал англичанин у себя в Инстаграм.
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Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Джеймс Мэддисон принял участие в 45 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, отметившись 12 голами и 11 ассистами.
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