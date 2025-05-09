  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Его влияние на клуб было невероятным". Гвардиола высказался об уходе Алонсо из Байера

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Его влияние на клуб было невероятным". Гвардиола высказался об уходе Алонсо из Байера

Англия

Специалист поделился своими мыслями

"Его влияние на клуб было невероятным". Гвардиола высказался об уходе Алонсо из Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал уход Хаби Алонсо из "Байера".

"Его влияние на клуб было невероятным. Я думаю, что все менеджеры, которые имели возможность работать с ним, когда он был игроком, всегда понимали, что он будет тренером.

Ехать в Германию и бороться с "Баварией" всегда очень сложно. В прошлом сезоне они были непобедимы, за исключением последней игры против "Аталанты" в финале Лиги Европы. То, как они играли, как он улучшал игроков - я думаю, что леверкузенцы должны гордиться тем партнерством, которое у них было всего три года", - сказал специалист.

Читайте такжеХаби Алонсо официально объявил о своем уходе из Байера
По теме
yellow-arrow
Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025
yellow-arrow
Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы
yellow-arrow
Гвардиола высказался о напряженной борьбе в АПЛ за место в еврокубках
Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости