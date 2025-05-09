"Его влияние на клуб было невероятным". Гвардиола высказался об уходе Алонсо из Байера

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал уход Хаби Алонсо из "Байера".

"Его влияние на клуб было невероятным. Я думаю, что все менеджеры, которые имели возможность работать с ним, когда он был игроком, всегда понимали, что он будет тренером.

Ехать в Германию и бороться с "Баварией" всегда очень сложно. В прошлом сезоне они были непобедимы, за исключением последней игры против "Аталанты" в финале Лиги Европы. То, как они играли, как он улучшал игроков - я думаю, что леверкузенцы должны гордиться тем партнерством, которое у них было всего три года", - сказал специалист.