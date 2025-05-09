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"Его влияние на клуб было невероятным". Гвардиола высказался об уходе Алонсо из Байера
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал уход Хаби Алонсо из "Байера".
"Его влияние на клуб было невероятным. Я думаю, что все менеджеры, которые имели возможность работать с ним, когда он был игроком, всегда понимали, что он будет тренером.
Ехать в Германию и бороться с "Баварией" всегда очень сложно. В прошлом сезоне они были непобедимы, за исключением последней игры против "Аталанты" в финале Лиги Европы. То, как они играли, как он улучшал игроков - я думаю, что леверкузенцы должны гордиться тем партнерством, которое у них было всего три года", - сказал специалист.
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