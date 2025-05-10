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Саутгемптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола ожидает легкую прогулку на "Сент-Мерис"
Getty Images / Global Images Ukraine
Активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон в самом разгаре. "Манчестер Сити" имеет отличные шансы туда попасть, учитывая график матчей до конца сезона. Даже здесь, когда придется играть против команды, уже вылетевшей из АПЛ и не имеющей турнирной мотивации, ожидается легкая прогулка. Но будет ли она столь легкой?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 мая.
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Английская Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая. 17:00. Саутгемптон. "Сент-Мерис"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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