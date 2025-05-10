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Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный ждет гостей из Бирмингема

Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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У обеих команд достаточно мотивации, чтобы бороться в этом матче за победу. "Вилла" хочет в Лигу Чемпионов, а ребята Андони Иаролы — хотя бы в Лигу Конференций. Матч чрезвычайно важен для обеих команд, поэтому напряжение будет невероятным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 10 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 19:30. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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