Борнмут – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

У обеих команд достаточно мотивации, чтобы бороться в этом матче за победу. "Вилла" хочет в Лигу Чемпионов, а ребята Андони Иаролы — хотя бы в Лигу Конференций. Матч чрезвычайно важен для обеих команд, поэтому напряжение будет невероятным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 10 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 19:30. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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