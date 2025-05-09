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Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы

Англия

Тренер Ман Сити высказался об Эрлинге Холанде

Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд готов вернуться на после травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

"Он готов, он в форме. Выйдет ли он в стартовом составе против "Саутгемптона", увидим завтра".

Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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