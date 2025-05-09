Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд готов вернуться на после травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

"Он готов, он в форме. Выйдет ли он в стартовом составе против "Саутгемптона", увидим завтра".

Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.