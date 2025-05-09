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Холанд возвращается в состав Манчестер Сити после травмы
Тренер Ман Сити высказался об Эрлинге Холанде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд готов вернуться на после травмы. Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.
"Он готов, он в форме. Выйдет ли он в стартовом составе против "Саутгемптона", увидим завтра".
Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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