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Микель Артета рассказал, устроит ли Арсенал чемпионский коридор Ливерпулю

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Микель Артета рассказал, устроит ли Арсенал чемпионский коридор Ливерпулю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" ответил на вопрос одного из журналистов о чемпионском коридоре для мерсисайдского клуба.

"Они этого заслуживают. Они были лучшей и самой стабильной командой в сезоне. То, что сделали Арне Слот и его тренерский штаб, действительно впечатляет. Если кто-то был лучше, вы должны одобрить это, принять и попытаться достичь этого уровня в будущем".

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Напомним, что "Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" на "Энфилде" в воскресенье, 11-го мая. Этот поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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