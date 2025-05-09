Микель Артета рассказал, устроит ли Арсенал чемпионский коридор Ливерпулю

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем" ответил на вопрос одного из журналистов о чемпионском коридоре для мерсисайдского клуба.

"Они этого заслуживают. Они были лучшей и самой стабильной командой в сезоне. То, что сделали Арне Слот и его тренерский штаб, действительно впечатляет. Если кто-то был лучше, вы должны одобрить это, принять и попытаться достичь этого уровня в будущем".

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Напомним, что "Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" на "Энфилде" в воскресенье, 11-го мая. Этот поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.