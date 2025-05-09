Гвардиола высказался о напряженной борьбе в АПЛ за место в еврокубках

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал напряженную борьбу в АПЛ за место в еврокубках.

"Я думаю, что сейчас шесть или семь команд ведут борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Мы должны набирать очки, поэтому все сейчас в наших руках. Нам нужно одержать три победы и мы будем там.

Сможем ли мы занять второе место в чемпионате и выиграть Кубок Англии? Я об этом не думаю. Я думаю лишь о нашем следующем матче с "Саутгемптоном". Это то, что меня волнует в течение последней недели".