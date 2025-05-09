Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола высказался о напряженной борьбе в АПЛ за место в еврокубках
Его команда хочет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал напряженную борьбу в АПЛ за место в еврокубках.
"Я думаю, что сейчас шесть или семь команд ведут борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Мы должны набирать очки, поэтому все сейчас в наших руках. Нам нужно одержать три победы и мы будем там.
Сможем ли мы занять второе место в чемпионате и выиграть Кубок Англии? Я об этом не думаю. Я думаю лишь о нашем следующем матче с "Саутгемптоном". Это то, что меня волнует в течение последней недели".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Заметим, что сейчас "Манчестер Сити" находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 64 очками после 35 туров.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- "Все говорят о Хейсене, но Забарный..." Экс-хавбек Ливерпуля впечатлен игрой украинца за Борнмут
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль