Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Арсенала требует повышения зарплаты, чтобы продолжить сотрудничество с клубом из-за интереса Реала
Салиба ведет переговоры с канонирами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" начал переговоры с 24-летним французским центральным защитником Уильямом Салиба относительно нового контракта.
Сейчас "канониры" еще не сделали официального предложения по новому контракту, но переговоры уже начались. Отмечается, что Салиба счастлив в клубе, однако ожидает улучшенных условий, из-за интереса со стороны мадридского "Реала".
Поскольку "сливочные" готовы начать переговоры о трансфере Уильяма этим летом, но, вероятно, попытается дождаться более выгодных условий - подписать Салиба на правах свободного агента в 2027 году, когда у футболиста закончится контракт с "канонирами".
Популярное сейчас
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Французский гранд нацелен на летний трансфер Ильи Забарного
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире