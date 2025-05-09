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Центрбек Арсенала требует повышения зарплаты, чтобы продолжить сотрудничество с клубом из-за интереса Реала

Англия

Салиба ведет переговоры с канонирами

Центрбек Арсенала требует повышения зарплаты, чтобы продолжить сотрудничество с клубом из-за интереса Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" начал переговоры с 24-летним французским центральным защитником Уильямом Салиба относительно нового контракта.

Сейчас "канониры" еще не сделали официального предложения по новому контракту, но переговоры уже начались. Отмечается, что Салиба счастлив в клубе, однако ожидает улучшенных условий, из-за интереса со стороны мадридского "Реала".

Поскольку "сливочные" готовы начать переговоры о трансфере Уильяма этим летом, но, вероятно, попытается дождаться более выгодных условий - подписать Салиба на правах свободного агента в 2027 году, когда у футболиста закончится контракт с "канонирами".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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