Центрбек Арсенала требует повышения зарплаты, чтобы продолжить сотрудничество с клубом из-за интереса Реала

"Арсенал" начал переговоры с 24-летним французским центральным защитником Уильямом Салиба относительно нового контракта.

Сейчас "канониры" еще не сделали официального предложения по новому контракту, но переговоры уже начались. Отмечается, что Салиба счастлив в клубе, однако ожидает улучшенных условий, из-за интереса со стороны мадридского "Реала".

Поскольку "сливочные" готовы начать переговоры о трансфере Уильяма этим летом, но, вероятно, попытается дождаться более выгодных условий - подписать Салиба на правах свободного агента в 2027 году, когда у футболиста закончится контракт с "канонирами".