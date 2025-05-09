Стало известно, сколько Реал заплатит Байеру, чтобы подписать Алонсо

Мадридский "Реал" готов выплатить леверкузенскому "Байеру" около 12 миллионов евро компенсации за подписание тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

В пятницу сам Хаби Алонсо подтвердил свой уход из "Байера" после завершения текущего сезона. Ожидается, что в ближайшее время "Реал" официально объявит о расторжении контракта с нынешним главным тренером Карло Анчелотти и назначении на его место испанского специалиста.

Контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года, поэтому "Реалу" пришлось договариваться о его досрочном расторжении за определенную сумму компенсации.