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Стало известно, сколько Реал заплатит Байеру, чтобы подписать Алонсо

Англия

Сколько будет стоить Реалу подписание Алонсо?

Стало известно, сколько Реал заплатит Байеру, чтобы подписать Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" готов выплатить леверкузенскому "Байеру" около 12 миллионов евро компенсации за подписание тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

В пятницу сам Хаби Алонсо подтвердил свой уход из "Байера" после завершения текущего сезона. Ожидается, что в ближайшее время "Реал" официально объявит о расторжении контракта с нынешним главным тренером Карло Анчелотти и назначении на его место испанского специалиста.

Контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года, поэтому "Реалу" пришлось договариваться о его досрочном расторжении за определенную сумму компенсации.

Читайте такжеХаби Алонсо официально объявил о своем уходе из Байера
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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен)
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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Екатерина Власова
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