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Стало известно, сколько Реал заплатит Байеру, чтобы подписать Алонсо
Сколько будет стоить Реалу подписание Алонсо?
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готов выплатить леверкузенскому "Байеру" около 12 миллионов евро компенсации за подписание тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
В пятницу сам Хаби Алонсо подтвердил свой уход из "Байера" после завершения текущего сезона. Ожидается, что в ближайшее время "Реал" официально объявит о расторжении контракта с нынешним главным тренером Карло Анчелотти и назначении на его место испанского специалиста.
Контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года, поэтому "Реалу" пришлось договариваться о его досрочном расторжении за определенную сумму компенсации.
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