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Манчестер Юнайтед нацелился на основного голкипера ПСЖ

Англия

Доннарумма заинтересовал красных дьяволов

Манчестер Юнайтед нацелился на основного голкипера ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение голкиперу "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

Контракт 26-летнего итальянца с парижским клубом завершается в июне 2026 года, и появляется все больше сообщений о его возможном уходе уже этим летом.

Кроме интереса со стороны "Манчестер Юнайтед", ранее сообщалось о заинтересованности „Ювентуса“ и даже "Интера", с которым Доннарумма сыграет в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на TEAMtalk, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим лично попросил руководство клуба сделать предложение по трансферу Доннаруммы.

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Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма Рубен Аморим
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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