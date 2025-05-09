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Манчестер Юнайтед нацелился на основного голкипера ПСЖ
Доннарумма заинтересовал красных дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение голкиперу "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.
Контракт 26-летнего итальянца с парижским клубом завершается в июне 2026 года, и появляется все больше сообщений о его возможном уходе уже этим летом.
Кроме интереса со стороны "Манчестер Юнайтед", ранее сообщалось о заинтересованности „Ювентуса“ и даже "Интера", с которым Доннарумма сыграет в финале Лиги чемпионов.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на TEAMtalk, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим лично попросил руководство клуба сделать предложение по трансферу Доннаруммы.
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