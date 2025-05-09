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Саутгемптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Легкий поединок для "горожан"?

Саутгемптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Саутгемптон" и "Манчестер Сити" сойдутся в очном противостоянии 36 тура чемпионата Англии. В матче первого круга между этими командами "горожане" праздновали минимальную победу со счетом 1:0. Теперь им нужно кровь из носа выигрывать снова, ведь борьба за зону Лиги чемпионов продолжается. Отрыв от шестого места составляет три очка, а это всего одна победа соперника. А "святым" не нужно ничего. Они уже в Чемпионшипе.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports. Просмотреть поединок можно на OTT-платформе MEGOGO. Старт встречи – 10 мая в 17:00.

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Английская Премьер-лига, 36 тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Прямая трансляция: Setanta Sports

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