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Саутгемптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Легкий поединок для "горожан"?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" и "Манчестер Сити" сойдутся в очном противостоянии 36 тура чемпионата Англии. В матче первого круга между этими командами "горожане" праздновали минимальную победу со счетом 1:0. Теперь им нужно кровь из носа выигрывать снова, ведь борьба за зону Лиги чемпионов продолжается. Отрыв от шестого места составляет три очка, а это всего одна победа соперника. А "святым" не нужно ничего. Они уже в Чемпионшипе.
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В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports. Просмотреть поединок можно на OTT-платформе MEGOGO. Старт встречи – 10 мая в 17:00.
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Английская Премьер-лига, 36 тур
"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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