Саутгемптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Саутгемптон" и "Манчестер Сити" сойдутся в очном противостоянии 36 тура чемпионата Англии. В матче первого круга между этими командами "горожане" праздновали минимальную победу со счетом 1:0. Теперь им нужно кровь из носа выигрывать снова, ведь борьба за зону Лиги чемпионов продолжается. Отрыв от шестого места составляет три очка, а это всего одна победа соперника. А "святым" не нужно ничего. Они уже в Чемпионшипе.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports. Просмотреть поединок можно на OTT-платформе MEGOGO. Старт встречи – 10 мая в 17:00.

13.00 7.30 1.21 Узнать больше

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Английская Премьер-лига, 36 тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Саутгемптон - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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