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Борнмут - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Забарного попытается отобрать очки у подопечных Эмери
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 10 мая 2025 года, в 19:30 на стадионе Виталити Стэдиум состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Астон Виллой". Обе команды ведут напряженную борьбу за места в еврокубках: "Борнмут", занимающий восьмую строчку, стремится закрепиться в зоне квалификации в Лигу конференций, тогда как „Астон Вилла“, идущая седьмой, нацелена на возвращение в Лигу чемпионов.
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