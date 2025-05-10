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Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау готов к матчу за шесть очков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный матч 36-го тура АПЛ. "Ньюкасл" ждет в гости "Челси". Обе команды претендуют на место в топ-5 и мечтают попасть в Лигу Чемпионов. Мотивации всем хватает, здесь только вопрос, у кого больше запаса прочности и кто готов удивить своего соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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