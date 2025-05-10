Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Главный матч 36-го тура АПЛ. "Ньюкасл" ждет в гости "Челси". Обе команды претендуют на место в топ-5 и мечтают попасть в Лигу Чемпионов. Мотивации всем хватает, здесь только вопрос, у кого больше запаса прочности и кто готов удивить своего соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси" Смотреть трансляцию

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