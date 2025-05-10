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Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау готов к матчу за шесть очков

Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный матч 36-го тура АПЛ. "Ньюкасл" ждет в гости "Челси". Обе команды претендуют на место в топ-5 и мечтают попасть в Лигу Чемпионов. Мотивации всем хватает, здесь только вопрос, у кого больше запаса прочности и кто готов удивить своего соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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