Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Каждый матч для "Челси" до конца сезона - это финал, в котором нет права на ошибку. Впрочем, для "Ньюкасла" эта игра также как финал, всем нужны очки и чтобы соперник в борьбе за топ-5 очки потерял. Потому этот матч будет невероятно интересным, по-другому быть не может.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 14:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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