Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска готовится к решающим матчам сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Каждый матч для "Челси" до конца сезона - это финал, в котором нет права на ошибку. Впрочем, для "Ньюкасла" эта игра также как финал, всем нужны очки и чтобы соперник в борьбе за топ-5 очки потерял. Потому этот матч будет невероятно интересным, по-другому быть не может.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая. 14:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут
- Бывший чемпион Бундеслиги вернулся в элитный дивизион
- Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО