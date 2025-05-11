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Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска готовится к решающим матчам сезона

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Каждый матч для "Челси" до конца сезона - это финал, в котором нет права на ошибку. Впрочем, для "Ньюкасла" эта игра также как финал, всем нужны очки и чтобы соперник в борьбе за топ-5 очки потерял. Потому этот матч будет невероятно интересным, по-другому быть не может.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 14:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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