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Ноттингем Форест – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нуну Эшпириту Санту рассчитывает на легкую прогулку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" сдал к концу сезона и теперь рискует не попасть в Лигу Чемпионов, что точно является главной целью клуба на сезон. Для этого нужно побеждать везде. Особенно в матче против аутсайдера, уже по факту вылетевшего из АПЛ. Выйдет ли у "лесников" спокойно разобраться со своим соперником и забрать три очка?
Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
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Английская Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая. 16:15. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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