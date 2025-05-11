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Ноттингем Форест – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту рассчитывает на легкую прогулку

Ноттингем Форест – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" сдал к концу сезона и теперь рискует не попасть в Лигу Чемпионов, что точно является главной целью клуба на сезон. Для этого нужно побеждать везде. Особенно в матче против аутсайдера, уже по факту вылетевшего из АПЛ. Выйдет ли у "лесников" спокойно разобраться со своим соперником и забрать три очка?

Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 16:15. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Лестер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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