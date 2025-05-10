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Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета попытается реабилитироваться после вылета из Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе "канониры" потерпели второе поражение в противостоянии с "ПСЖ" и покинули главный евротурнир в шаге от финала. Остается лишь достойно завершить сезон в АПЛ, чтобы хоть как-то утешить своих болельщиков. Однако готовы ли лондонцы к настоящему сражению за три очка на "Энфилде"?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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