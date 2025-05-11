Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Арсенал" фактически потерял турнирную мотивацию, хотя формально второе место они себе еще не гарантировали. Для этого нужно набирать очки. Сделать на "Энфилде" это непросто. Но мы ожидаем увидеть в поле Александра Зинченко, которому Артета не очень доверяет в этом сезоне. Возможно, после вылета из всех турниров украинец получит свой шанс?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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