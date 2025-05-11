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Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Может, пришло время для Зинченко наконец выйти на поле?

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" фактически потерял турнирную мотивацию, хотя формально второе место они себе еще не гарантировали. Для этого нужно набирать очки. Сделать на "Энфилде" это непросто. Но мы ожидаем увидеть в поле Александра Зинченко, которому Артета не очень доверяет в этом сезоне. Возможно, после вылета из всех турниров украинец получит свой шанс?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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