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"Не продается": тренер Манчестер Юнайтед отрицает уход лидера команды
Несмотря на интерес
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим на пресс-конференции ответил на вопросы журналиста об интересе к капитану команды Бруна Фернандеша от саудовского "Аль-Хиляль".
“Не только Саудовская Аравия, но и многие клубы хотят Бруно Фернандеша и готовы сделать невозможное… но Бруно не продается.
Он будет нашим игроком на долгие годы”, – сказал Аморим.
Фернандеш выступает за МЮ с января 2020 года. В последний раз стороны продлевали контракт летом 2024 года. Текущее соглашение рассчитано до июня 2027 года с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
В текущей кампании Бруну провел за манкунианцев во всех турнирах 53 матча и отличился 19 голами и 19 ассистами.
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