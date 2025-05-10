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"Не продается": тренер Манчестер Юнайтед отрицает уход лидера команды

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Несмотря на интерес

"Не продается": тренер Манчестер Юнайтед отрицает уход лидера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим на пресс-конференции ответил на вопросы журналиста об интересе к капитану команды Бруна Фернандеша от саудовского "Аль-Хиляль".

“Не только Саудовская Аравия, но и многие клубы хотят Бруно Фернандеша и готовы сделать невозможное… но Бруно не продается.

Он будет нашим игроком на долгие годы”, – сказал Аморим.

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Фернандеш выступает за МЮ с января 2020 года. В последний раз стороны продлевали контракт летом 2024 года. Текущее соглашение рассчитано до июня 2027 года с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

В текущей кампании Бруну провел за манкунианцев во всех турнирах 53 матча и отличился 19 голами и 19 ассистами.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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