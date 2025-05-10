Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ

Вчера, 9 мая, "Ковентри" во главе с Фрэнком Лэмпардом на своем поле принимал "Сандерленд" в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа за право выйти в АПЛ.

Голы в матче пришли через час после стартового свистка. Сначала забили гости, а через две минуты счет стал ровным. В конце концов "черные коты" благодаря голу на 88 минуте вырвали победу.

Ответный матч состоится 13 мая в Сандерленде.

В параллельном противостоянии судьба финалиста уже практически решена. "Бристоль Сити" в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед" остался в меньшинстве на 45+2 минуте. Поединок завершился со счётом 0:3.

Полуфинальные матчи каждая из команд играет на своем поле. Решающий поединок состоится на "Уэмбли" 25 мая. Тогда будет разыграна третья путевка в следующий сезон АПЛ. Ранее напрямую вышли "Лидс" и "Бернли".