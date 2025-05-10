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Четыре игрока покинут Вест Хэм
Чистка в составе "молотобойцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм Юнайтед" подтвердил, что Аарон Крессуэл, Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфал и Дэнни Ингс покинут клуб после завершения срока действия их контрактов в конце сезона 2024/25.
Четверо игроков лондонской команды, выигравшей Лигу Европы УЕФА в 2023 году, внесли свой вклад в один из самых успешных периодов в истории "Вест Хэм Юнайтед" и покинут клуб, проведя вместе более 800 матчей за основной состав.
Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Грэм Поттер сказал:
"С Аароном, Лукашем, Владимиром и Дэнни было приятно работать на протяжении всего моего пребывания здесь – все они блестящие профессионалы как на поле, так и вне его. У них есть фантастический опыт в Премьер-лиге, и их безусловно уважают и любят как партнеры по команде, так и все, кто работает в клубе".
Сейчас "Вест Хэм" занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч команда проведет уже завтра на выезде против "Манчестер Юнайтед".
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