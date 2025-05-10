Гвардиола прокомментировал игру ключевых игроков

Гвардиола благодарен Бернарду Силви и Йошке Гвардиолу.

Пеп Гвардиола отметил усилия Бернарда Силвы и Йошка Гвардиола в этом сезоне. Гвардиол сыграл больше матчей, чем любой другой игрок "Сити" в этом сезоне – 49 – тогда как Бернардо провел 45 матчей.

Только Илкай Гюндоган с 47 матчами стоит между этой парой, у которой есть впечатляющий сезон.