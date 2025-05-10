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Гвардиола прокомментировал игру ключевых игроков

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Костяк команди

Гвардиола прокомментировал игру ключевых игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Гвардиола благодарен Бернарду Силви и Йошке Гвардиолу.

Пеп Гвардиола отметил усилия Бернарда Силвы и Йошка Гвардиола в этом сезоне. Гвардиол сыграл больше матчей, чем любой другой игрок "Сити" в этом сезоне – 49 – тогда как Бернардо провел 45 матчей.

Только Илкай Гюндоган с 47 матчами стоит между этой парой, у которой есть впечатляющий сезон.

Бернардо интуитивен и конкурентен, Йошко был важнейшим игроком, который у нас был в этом сезоне, без Йошка было бы невозможно поддерживать команду, – сказал Пеп. Он надежен, играет каждые три дня в хорошие и плохие моменты, он был на самом высоком уровне.

Я этого не забываю. Легко, когда все в форме, это весело, но когда ты надежен, готов играть каждые три дня, бороться, страдать, а в следующий раз делать это еще раз в плохие моменты, это для меня многое значит. Очень многое.

Они двигаются в зависимости от соперников и своих товарищей по команде, они адаптируются к каждой ситуации, потому что полностью сосредоточены на этом. Это верно.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Денис Снигур
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