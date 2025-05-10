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Но не с Ливерпулем. Звёздный футболист Реал Сосьедада договорился с клубом АПЛ, - Романо

Англия

Вот такая драматургия

Но не с Ливерпулем. Звёздный футболист Реал Сосьедада договорился с клубом АПЛ, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный футболист "Реал Сосьедада" переходит в клуб АПЛ.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Арсенал" устно согласовал сделку по подписанию Мартина Субименди из "Реал Сосьедада".

"Субименди теперь устно согласился подписать долгосрочное соглашение... поэтому вскоре должны последовать официальные шаги, чтобы "Арсенал" задействовал пункт об отступных в размере 60 млн евро.

Субименди готов стать первым игроком нового сезона", - написал инсайдер.

Полузащитник "Реала Сосьедада" был близок к переходу в "Ливерпуль" в прошлом сезоне, однако в последний момент сделка сорвалась.

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В этом сезоне Субименди сыграл в 44-х матчах "Реал Сосьедада", в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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