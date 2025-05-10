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Лэмпард о поражении от Сандерленда: В другой день всё могло бы сложиться в нашу пользу
Не стоит огорчаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ковентри" Фрэнк Лемпард подытожил матч плей-офф Чемпионшипа против "Сандерленда".
По словам английского специалиста, соперники очень хорошо оборонялись и было тяжело им забить.
"Это была хорошая игра команды. Мы доминировали в игре с мячом. К сожалению, мы отстаём на один гол перед ответным матчем.
Я не мог жаловаться на игроков с точки зрения низкой защиты. Вы можете сказать, что нужно двигаться быстрее, делать то-то и то-то. Это непросто. Это непросто против такого.
Они очень хорошо защищали свою штрафную. Иногда просто хочется сказать соперникам: "Молодцы".
Если у вас в воротах восемь игроков и вы пересекаете их, это тяжело. Мы хорошо оборонялись.
В другой день всё могло бы сложиться в нашу пользу за 90 минут. Сегодня все складывалось не совсем так.
Будет ли игра выглядеть так же во вторник? Я не уверен. Так что нам точно не стоит расстраиваться из-за этого", - заявил Лэмпард.
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Ответный матч "Ковентри" с "Сандерлендом" состоится 13 мая.
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