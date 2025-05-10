Лэмпард о поражении от Сандерленда: В другой день всё могло бы сложиться в нашу пользу

Тренер "Ковентри" Фрэнк Лемпард подытожил матч плей-офф Чемпионшипа против "Сандерленда".

По словам английского специалиста, соперники очень хорошо оборонялись и было тяжело им забить.

"Это была хорошая игра команды. Мы доминировали в игре с мячом. К сожалению, мы отстаём на один гол перед ответным матчем.

Я не мог жаловаться на игроков с точки зрения низкой защиты. Вы можете сказать, что нужно двигаться быстрее, делать то-то и то-то. Это непросто. Это непросто против такого.

Они очень хорошо защищали свою штрафную. Иногда просто хочется сказать соперникам: "Молодцы".

Если у вас в воротах восемь игроков и вы пересекаете их, это тяжело. Мы хорошо оборонялись.

В другой день всё могло бы сложиться в нашу пользу за 90 минут. Сегодня все складывалось не совсем так.

Будет ли игра выглядеть так же во вторник? Я не уверен. Так что нам точно не стоит расстраиваться из-за этого", - заявил Лэмпард.