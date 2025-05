Салах установил исторический рекорд АПЛ по количеству результативных действий

Статистический портал Opta подытожил результативные достижения футболистов в рамках АПЛ (с 1992 года). В частности, речь идет о количестве голевых действий (забитые мячи и ассисты), которые были оформлены в течение одного сезона.

Лидером стал вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. В текущем розыгрыше АПЛ на его счету 28 голов и 18 результативных передач.

Также в пятерку рекордсменов входят Тьерри Анри, Эрлинг Холанд, Луис Суарес. А замыкает ее опять же Салах со своим результатом сезона 17/18.

46 - Mohamed Salah has been directly involved in 46 goals in the Premier League this season (28 goals, 18 assists), the most ever by a player in a single 38-game campaign in the competition. Accolade. pic.twitter.com/lc4iEz3Zni