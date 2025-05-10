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Салах установил исторический рекорд АПЛ по количеству результативных действий

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Очередное достижение египтянина

Салах установил исторический рекорд АПЛ по количеству результативных действий

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Статистический портал Opta подытожил результативные достижения футболистов в рамках АПЛ (с 1992 года). В частности, речь идет о количестве голевых действий (забитые мячи и ассисты), которые были оформлены в течение одного сезона.

Лидером стал вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. В текущем розыгрыше АПЛ на его счету 28 голов и 18 результативных передач.

Также в пятерку рекордсменов входят Тьерри Анри, Эрлинг Холанд, Луис Суарес. А замыкает ее опять же Салах со своим результатом сезона 17/18.

До конца сезона у "Ливерпуля" осталось еще три матча: 11 мая и 25 мая на "Энфилде" против "Арсенала" и "Кристал Пэлас" соответственно, а 19 мая – в гостях против "Брайтона".

Салах лидирует в гонках бомбардиров АПЛ 24/25. Сейчас он опережает второго Александера Исаака на пять голов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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