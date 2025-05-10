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Манчестер Юнайтед летом планирует подписать сразу троих нападающих

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Рубену Амориму дадут усиление

Манчестер Юнайтед летом планирует подписать сразу троих нападающих

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать троих нападающих этим летом.

Один из игроков, который должен подписать контракт с "манкунианцами" независимо от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов через финал Лиги Европы или нет, это Матеус Кунья.

Бразилец отдаёт приоритет переходу в "Манчестер Юнайтед", несмотря на запланированную встречу со спортивным директором "Арсенала" Андреа Бертой. Кунья уже частично одобрил трансфер в "Манчестер Юнайтед", который готов выплатить его отступные в размере 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Следующим претендентом на усиление является Лиам Делап из "Ипсвич Таун". Делап считается нападающим №1 для "Манчестер Юнайтед", и согласно пункту в его контракте его можно подписать за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Однако соглашение по Делапу не гарантировано, поскольку, по имеющейся информации, сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

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Также, по сообщениям Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" будет пытаться осуществить еще одно пополнение в атакующую линию.

Вингеры Бриан Мбеумо и Антуан Семеньо входят в список потенциальных кандидатов "Юнайтед". Среди них, как сообщается, клуб предпочитает Семеньо из "Борнмута".

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Источник:
TeamTalk
Опубликовал: Денис Снигур
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