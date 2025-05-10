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Разница между соперниками 3 места. Эвертон едет в гости к Фулхэму. В старте ли Миколенко?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В 36-м туре АПЛ "Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, едет в Лондон на матч против "Фулхэма".
Украинский защитник – в старте.
Today's Toffees to face @FulhamFC! ????#FULEVE pic.twitter.com/2duo0leAwl— Everton (@Everton) May 10, 2025
Виталий Миколенко сыграл в 32 поединках "Эвертона" и отметился одной голевой передачей.
Это 35-я встреча между командами в АПЛ. 12 побед "Фулхэм" одержал дома, 4 раза "Эвертон" выигрывал в Лондоне. Ещё 5 раз между командами была ничья.
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До матча "Эвертон" занимает 14-е место с 39-ю баллами, "Фулхэм" - 11-й с 51-м баллом.
Поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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