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Разница между соперниками 3 места. Эвертон едет в гости к Фулхэму. В старте ли Миколенко?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Разница между соперниками 3 места. Эвертон едет в гости к Фулхэму. В старте ли Миколенко?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 36-м туре АПЛ "Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, едет в Лондон на матч против "Фулхэма".

Украинский защитник – в старте.

Виталий Миколенко сыграл в 32 поединках "Эвертона" и отметился одной голевой передачей.

Это 35-я встреча между командами в АПЛ. 12 побед "Фулхэм" одержал дома, 4 раза "Эвертон" выигрывал в Лондоне. Ещё 5 раз между командами была ничья.

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До матча "Эвертон" занимает 14-е место с 39-ю баллами, "Фулхэм" - 11-й с 51-м баллом.

Поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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