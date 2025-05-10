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Матч с вылетевшим клубом. Ипсвич принимает Брентфорд. Вышел ли Ярмолюк с первых минут?

Англия

Поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени

Матч с вылетевшим клубом. Ипсвич принимает Брентфорд. Вышел ли Ярмолюк с первых минут?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 36-м туре АПЛ "Брентфорд", в котором играет Егор Ярмолюк, едет в гости к "Ипсвичу".

Украинский полузащитник – в старте.

Егор Ярмолюк принял участие в 28-ми матчах АПЛ. Голами и ассистами не отмечался.

Это 2-й матч между командами в АПЛ. В прошлом матче победил "Брентфорд".

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До матча "Брентфорд" занимает 9-е место с 52-мя баллами. "Ипсвич" - 18-й с 22-мя баллами и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

Поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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