Матч с вылетевшим клубом. Ипсвич принимает Брентфорд. Вышел ли Ярмолюк с первых минут?

В 36-м туре АПЛ "Брентфорд", в котором играет Егор Ярмолюк, едет в гости к "Ипсвичу".

Украинский полузащитник – в старте.

Your Bees to take on Ipswich ???? pic.twitter.com/SQO9bj9xSe — Brentford FC (@BrentfordFC) May 10, 2025

Егор Ярмолюк принял участие в 28-ми матчах АПЛ. Голами и ассистами не отмечался.

Это 2-й матч между командами в АПЛ. В прошлом матче победил "Брентфорд".

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До матча "Брентфорд" занимает 9-е место с 52-мя баллами. "Ипсвич" - 18-й с 22-мя баллами и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

Поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени.