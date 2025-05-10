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Впервые за 7 матчей. Нападающий Манчестер Сити вышел с первых минут
Он вернулся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" вышел с первых минут на поле, впервые за 7 матчей.
Эрлинг Холанд полностью восстановился от травмы лодыжки и вышел на поединок против "Саутгемптона" со старта.
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Норвежский футболист восстанавливался 32 дня, а в прошлом матче против "Вулверхэмптона" остался в запасе и не вышел на поле.
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В этом сезоне Холанд провёл 40 матчей за "Манчестер Сити" в которых отметился 30-ю голами и 4-мя голевыми передачами.
"Манчестер Сити" занимает третье место с 64-мя баллами, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю балами и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.
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