Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
С почином!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" забил гол.
Ливерпульская команда в компенсированное время получила право на угловой. "Фулхэм" отбился, однако мяч оказался у гостей. Дукуре выполнил передачу на Миколенко, и украинец пульнул мяч в свободное пространство и забил гол.
Видео гола:
МИКОЛЕНКО pic.twitter.com/yfrpgBVck5— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 10, 2025
Это первый гол украинца в сезоне и четвёртый за "Эвертон". Также в этом сезоне Миколенко отметился голевой передачей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье может возглавить европейский тренер с опытом работы в УПЛ. - Источник
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000