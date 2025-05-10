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Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО

Англия
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С почином!

Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" забил гол.

Ливерпульская команда в компенсированное время получила право на угловой. "Фулхэм" отбился, однако мяч оказался у гостей. Дукуре выполнил передачу на Миколенко, и украинец пульнул мяч в свободное пространство и забил гол.

Видео гола:

Это первый гол украинца в сезоне и четвёртый за "Эвертон". Также в этом сезоне Миколенко отметился голевой передачей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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