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АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка

Англия
Обновлено

Ну и непростая победа "чаек" в гостях у "волков"

АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Классический временной слот на 17:00 по киевскому времени в Английской Премьер-лиге подарил нам три матча. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона", а Егор Ярмолюк — в старте "Брентфорда". Украинским зрителям точно было за кем наблюдать. Обсудим матчи украинцев и противостояние "Вулверхэмптона" с "Брайтоном".

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Фулхэм" — "Эвертон" 1:3

Голы: Хименес (17) — Миколенко (45+3), Кин (70), Бету (74)

"Фулхэм": Лено - Тете, Андерсен, Бесси, Сессеньон (Годо, 83) - Перейра (Кейрни, 76), Берге (Кинг, 83) - Уилсон (Виллиан, 76), Смит-Роу (Траоре, 63), Ваоби - Хименес

"Эвертон": Пикфорд - Янг, Кин, Брантуэйт, Миколенко - Гейе (Коулман, 90+1), Гарнер - Гаррисон (Макнил, 62), Дукуре (Ндиай, 74), Алькарас (Айрогбунам, 85) - Бету (Калверт-Льюин, 90+1)

Предупреждения: нет

Если у кого-то в была реальная турнирная мотивация сегодня, то это у "Фулхэма", которые все еще могут рассчитывать на попадание в Лигу Конференций. Бороться есть за что, в отличие от "ирисок", которые не вылетают и выше головы не прыгнут. Именно поэтому команда Марку Силвы выглядела острее, да и родные стены также им помогали.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот матч и, несмотря на забитый гол, это был не лучший матч от украинца, создали ему немало проблем и далеко не со всеми он смог справиться. После нескольких неплохих атак Смит-Роу сделал идеальную подачу в центр штрафной площадки на Рауля Хименеса, который продавил Миколенко и выиграл воздух, тем самым открыл счет в матче.

Этот гол выглядел логично, куда более неожиданным стало взятие ворот на последней минуте первого тайма, когда Дукуре оставил мяч под удар Виталию Миколенко, а тот из-за пределов штрафной пробил и не без помощи рикошета забил свой первый гол в этом сезоне. Классный момент для нашего соотечественника, он сравнял счет.

Во втором тайме "Фулхэм" продолжил давить, в том числе и на фланг Миколенко, несколько очень острых шансов пришли именно после того, как Виталий не смог удержать своего оппонента. Но там на помощь приходил Джордан Пикфорд, великолепный матч в его исполнении.

А затем "Эвертон" наказал вновь. Логика просто вышла из чата, что еще скажешь. Подача с углового от Макнила и гол от Майкла Кина, который проводил свой третий матч за последние полгода. "Ириски" впереди, а через несколько мгновений быстрая атака от гостей, Алькарас протащил мяч отдал на Бету, а тот забил и третий. Все старания "Фулхэма" были напрасными. Сегодня "Эвертон" имел убийственную реализацию, это их и спасло. Ну и Пикфорд, не забываем о Пикфорде. На последней минуте Миколенко сыграл рукой в собственной штрафной после передачи от Траоре, но арбитр, несмотря на то, что судья на ВАРе сказал пойти пересмотреть, даже после просмотра эпизода решил, что это не пенальти. 3:1 в пользу "ирисок".

АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка - изображение 1

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Ипсвич" — "Брентфорд" 0:1

Гол: Шаде (18)

"Ипсвич": Палмер - Туанзебе (Джонсон, 86), О'Ши, Берджесс, Гривз - Морси, Тейлор (Каюсте, 62) - Гатчинсон, Чаплин (Кларк, 57), Энсисо - Дилеп (Херст, 62)

"Брентфорд": Флеккен - Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер - Норгор, Ярмолюк - Мбемо, Дамсгор (Тьяго, 86), Шаде (Йенсен, 73) - Висса (Конак, 90+4)

Предупреждения: Тейлор (17), Херст (83) — Норгор (17), Висса (70), Коллинз (84), Кайоде (83)

Приезд в гости к "Ипсвичу" крепкой банды Томаса Франка не сулил ничего приятного местной публике. Они прощаются с Премьер-лигой и, конечно, хотели бы увидеть еще победу от своей команды, но когда сопернику нужны очки для борьбы за еврокубки, то легкой прогулки ждать не стоит.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел". Как всегда, чтобы цементировать опорную зону своей команды, с этой задачей украинец сегодня справился. А его команда показала, что просто сильнее "трактористов".

Не то, чтобы гости создали невероятное количество моментов, но не позволили практически ничего создать у своих ворот, а в атаке свой гол нашли еще в первом тайме, когда отличился Кевин Шаде после передачи от Мбемо. Во втором тайме забить не удалось, но и собственные ворота были на замке, поэтому победа фаворита.

АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка - изображение 2

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Брайтон" 0:2

Голы: Уэлбек (28, с пенальти), Груда (85)

*На 23-й минуте гол Данни Уэлбека был отменен из-за офсайда

"Вулверхэмптон": Са - Доэрти (Р. Гомеш, 59), Агбаду, Тоти - Семеду, Ж. Гомеш (Белльгар, 59), Андре (Мане, 90), Аит-Нури - Мунетси, Гедеш (Сарабия, 59) - Кунья (Ларсен, 59)

"Брайтон": Вербрюгген - Виффер, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян - Балеба (Гомес, 79), Аяри (Хиншелвуд, 90+4) - Лампти (Адингра, 59), О'Райли (Груда, 59), Минте (Митома, 80) - Уэлбек

Предупреждения: Кунья (27) — Виффер (45+4)

Противостояние двух абсолютно равных на нынешний день команд, хоть турнирная таблица это равенство не очень отображает. "Брайтон" продолжает борьбу за 8-ю строчку, поэтому побеждать им нужно было гораздо больше, чем хозяевам.

В первом тайме Уэлбек по сути оформил дубль, один с игры забил, а второй - с пенальти. Однако тот, что был забит с игры, в итоге отменили из-за офсайда.

И если честно, то "волки" мало чем уступали своим соперникам, разве что реализацией моментов. Опять мощный матч от Райана Аит-Нури, который создавал моменты своим партнерам, а те постоянно их теряли. Уже и сам Райан в одном моменте пробивал, но все равно безуспешно.

Во втором тайме Груда забил второй гол и похоронил надежды "волков" на ничью. Победа в очень непростом матче для "чаек". Хозяева не заслужили проиграть здесь, но это футбол.

АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка - изображение 3

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