АПЛ. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:0. Святое чудо соперников горожан

Английская Премьер-лига, 36 тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Еще в первом круге “Манчестер Сити” имел проблемы с обороной “Саутгемптона”. Тогда "горожане" победили только благодаря одному голу – отличился Эрлинг Холанд. Сегодня норвежец после травмы вернулся в игру впервые с 30 марта. Однако на этот раз ушел с поля без забитого.

В полном окружении была штрафная площадка хозяев. Всего один удар по чужим воротам до перерыва нанесли "святые". Однако… Хотя и подопечные Гвардиолы наносили выстрелы, но это не слишком и проблемно было для “Саутгемптона”. Всего однажды пробили гости в створ за первый тайм – это был не слишком опасный удар Диаша. Ремсдейл играл в большинстве своем на выходах во время навесов, а не на ленте. В чужой штрафной "горожане" сделали очень небольшое количество прикосновений. В основном пытались бить с дальнего расстояния.

После перерыва преимущество "Манчестер Сити" еще больше возросло. А до первого момента дошло аж на 64 минуте. Доку, который вышел после перерыва, классно прорвался к лицевой линии и отдал на Бернарду Силву. Португалец уже, казалось бы, пробил мимо голкипера, однако из пустых ворот мяч выбил Стивенс.

На 83 минуте Ремсдейл впервые по-серьезному вступил в игру. Диаш пробил головой после навеса партнера. Мяч полетел под перекладину, но голкипер эффектно его вытащил. А на 90+1 момент был у Мармуша, однако он попал в перекладину.

The strike that could have won it for Man City ????



Omar Marmoush came inches from scoring in added time, hitting the crossbar instead! ❌#SOUMCI pic.twitter.com/PbapAaOSK9