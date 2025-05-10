АПЛ. Борнмут - Астон Вилла 0:1. Команда Забарного теряет позиции

Матч начался с осторожной игры, но уже на первых минутах Алекс Скотт и Джейкоб Рэмзи обменялись фолами, показав, что игра будет напряженной. "Борнмут" пытался контролировать мяч, демонстрируя быстрые комбинации, в частности через фланги с участием Скотта и Милоша Керкеза, но их прострелы часто прерывались защитниками „Виллы“. На 20-й минуте Эванилсон нанес опасный удар головой после флангового прострела, но Эмильяно Мартинес совершил блестящий сейв.

"Астон Вилла" отвечала контратаками, где ключевую роль играл Марко Асенсио. Игра была равной и каждая из команд старалась придерживаться своего плана на этот матч. Наиболее опасные моменты пришлись на конец тайма. На 44-й минуте все тот же Асенсио пробил опасно в штрафную площадку и попал в стойку, а через минуту Бубакар Камара пробил головой после прострела, но Кепа Аррисабалага спас "Борнмут" невероятным сейвом.

На 45+3-й минуте Мэтти Кэш также имел шанс, но его удар головой снова парировал Кепа. "Вилла" попыталась организовать великолепную контратаку, но Адаму Смиту ничего не оставалось делать как фолить и арбитр показал желтую карточку. Мартинес попытался поспорить с Аттвелом, но и сам получил горчичник. В целом гости выглядели острее в завершающей фазе, что и в конце концов привело к голу: на 45+7-й минуте Морган Роджерс выполнил идеальную поперечную передачу, а Олли Уоткинс одним касанием отправил мяч в нижний угол ворот.

Подытожив, можно сказать, что "Астон Вилла" вполне справедливо вела в счете благодаря лучшей реализации, тогда как "Борнмуту" не хватало взаимопонимания между партнерами в атаке.

"Борнмут" начал тайм с замены: Джастин Клюйверт заменил Алекса Скотта, добавив свежести в атаке. "Вишни" сразу взяли инициативу, создавая давление через фланги с участием Антуана Семеньо и Милоша Керкеза. На 55-й минуте Керкез заработал угловой, но подача Льюиса Кука не принесла результата, поскольку Мартинес перехватил мяч. Семеньо неоднократно пытался прорваться в штрафную площадь, но его передачи часто блокировались защитой "Виллы". На 67-й минуте Маркус Тавернье выполнил острую передачу, которая едва не завершилась голом и это стало тревожным звоночком для гостей.

"Астон Вилла" старалась действовать осторожно, ожидая своего очередного шанса. Игра стала жестче: фолы от Эванилсона, Клюйверта и Амаду Онана подарили штрафные, но ни одна из команд не смогла их реализовать. Кульминацией стал эпизод на 80-й минуте, когда Джейкоб Рэмзи получил вторую желтую карточку за фол и оставил "Виллу" в меньшинстве. Казалось, что вот сейчас хозяевам удастся пойти всеми силами вперед и хотя бы сравнять счет. "Борнмут" начал играть увереннее, и на 86-й минуте Илья Забарный имел реальный шанс сравнять счет после удара головой и Мартинес уверенно забрал мяч.

Последние минуты стали настоящим штурмом от "Борнмута". На 90+5-й минуте Антуан Семеньо получил навес и пробил в правый угол ворот, но Мартинес снова спас "Виллу" невероятным сейвом. Далее Хейсен мог добить, но мяч ушел выше ворот после удара головой. Мартинес пробил от ворот и главный арбитр матча дал финальный свисток.

В целом "Борнмут" довольно неплохо играл и создал немало моментов у ворот соперника, но недостаток в реализации моментов и блестящая игра Мартинеса не позволили сравнять счет. "Астон Вилла" же одержала важную победу, и продолжает борьбу за еврокубковые места.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)

"Борнмут" - „Астон Вилла“ 0:1

Гол: Уоткинс (45+6)

"Борнмут": Аррисабалага - Хюйсен, Керкез (Джеббисон, 89), Забарный (Араухо, 88), Смит (Брукс, 70) - Кук, Адамс (Сенеси, 76) - Скотт (Клюйверт, 46), Тавернье, Семеньо - Эванилсон

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингз (Торрес, 70), Динь - Камара, Онана - Рэмзи, Асенсио (Макггин, 70), Роджерс (Матсен, 90+2) - Уоткинс

Предупреждения: Скотт (27), Асенсио (28), Смит (45+4), Рэмзи (45+5), Мартинес (45+5), Забарный (78), Хейсен (84), Конса (90+2)

Удаление: Рэмзи (80)