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Ноттингем Форест - Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команда Нуну Эшпириту Санту может взять легкие очки

Ноттингем Форест - Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 11 мая 2025 года, на стадионе Сити Граунд состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Ноттингемом" и "Лестер Сити". Подопечные Нуну Эшпириту Санту безусловно являются фаворитами этой встречи. "Лестер" же выбывает по итогам сезона из английской Премьер лиги и уже не имеет никаких шансов чтобы побороться за выживание. Команды имеют достаточно интересную историю противостояний, однако в последних сезонах "лисы" значительно уступают "лесникам". Смогут ли они удивить фаворитов в следующем матче?

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Лестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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