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Ноттингем Форест - Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Нуну Эшпириту Санту может взять легкие очки
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 11 мая 2025 года, на стадионе Сити Граунд состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Ноттингемом" и "Лестер Сити". Подопечные Нуну Эшпириту Санту безусловно являются фаворитами этой встречи. "Лестер" же выбывает по итогам сезона из английской Премьер лиги и уже не имеет никаких шансов чтобы побороться за выживание. Команды имеют достаточно интересную историю противостояний, однако в последних сезонах "лисы" значительно уступают "лесникам". Смогут ли они удивить фаворитов в следующем матче?
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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