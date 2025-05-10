Ноттингем Форест - Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В воскресенье, 11 мая 2025 года, на стадионе Сити Граунд состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Ноттингемом" и "Лестер Сити". Подопечные Нуну Эшпириту Санту безусловно являются фаворитами этой встречи. "Лестер" же выбывает по итогам сезона из английской Премьер лиги и уже не имеет никаких шансов чтобы побороться за выживание. Команды имеют достаточно интересную историю противостояний, однако в последних сезонах "лисы" значительно уступают "лесникам". Смогут ли они удивить фаворитов в следующем матче?

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Лестер Сити" Смотреть трансляцию

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