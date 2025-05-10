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Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура АПЛ мы увидим противостояние финалиста Лиги Европы и финалиста Кубка Англии – "Тоттенхэм" будет принимать на своем поле "Кристал Пэлас". Приоритеты обеих команд очевидны, но провести матч в рамках чемпионата нужно обязательно.

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Матч состоится в воскресенье, 11-го мая 2025-го года, в 16:15 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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