Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 36-го тура АПЛ мы увидим противостояние финалиста Лиги Европы и финалиста Кубка Англии – "Тоттенхэм" будет принимать на своем поле "Кристал Пэлас". Приоритеты обеих команд очевидны, но провести матч в рамках чемпионата нужно обязательно.

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Матч состоится в воскресенье, 11-го мая 2025-го года, в 16:15 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.