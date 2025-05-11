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Саутгемптон в тройке худших команд высшего дивизиона Англии с 1893 года по количеству набранных баллов

Англия
Обновлено

Претендовали на лидерство с Дерби

Саутгемптон в тройке худших команд высшего дивизиона Англии с 1893 года по количеству набранных баллов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 36-м туре "Саутгемптон" дома поделил очки с "Манчестер Сити" (0:0). "Святые" набрали 12 пунктов и уже не повторят антирекорд высшего дивизиона Англии за 133 года.

Команды Первого дивизиона и АПЛ с наименьшим количеством баллов

  • 1892/93 “Манчестер Юнайтед” – 18*;
  • 1899/00 “Глоссоп Норт-Энд” – 18*;
  • 1904/05 “Ноттс Каунти” – 18*;
  • 1912/13 “Арсенал” – 18*;
  • 1946/47 “Лидс” – 18*;
  • 1968/69 “Куинз Парк Рейнджерс” – 18;
  • 2015/16 “Астон Вилла” – 17;
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  • 1984/85 “Сток Сити” – 17;
  • 2018/19 “Хаддерсфилд Таун” – 16;
  • 2023/24 “Шеффилд Юнайтед” – 16;
  • 2005/06 “Сандерленд” – 15;
  • 1893/94 “Манчестер Юнайтед” – 14*;
  • 2024/25 “Саутгемптон” – 12 (еще две игры впереди);
  • 2007/08 “Дерби" – 11.

* за победу насчитывали 2 балла

18 мая аутсайдер поедет к "Эвертону".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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