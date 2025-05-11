Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон в тройке худших команд высшего дивизиона Англии с 1893 года по количеству набранных баллов
Претендовали на лидерство с Дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
В 36-м туре "Саутгемптон" дома поделил очки с "Манчестер Сити" (0:0). "Святые" набрали 12 пунктов и уже не повторят антирекорд высшего дивизиона Англии за 133 года.
Команды Первого дивизиона и АПЛ с наименьшим количеством баллов
- 1892/93 “Манчестер Юнайтед” – 18*;
- 1899/00 “Глоссоп Норт-Энд” – 18*;
- 1904/05 “Ноттс Каунти” – 18*;
- 1912/13 “Арсенал” – 18*;
- 1946/47 “Лидс” – 18*;
- 1968/69 “Куинз Парк Рейнджерс” – 18;
- 2015/16 “Астон Вилла” – 17;
- 1984/85 “Сток Сити” – 17;
- 2018/19 “Хаддерсфилд Таун” – 16;
- 2023/24 “Шеффилд Юнайтед” – 16;
- 2005/06 “Сандерленд” – 15;
- 1893/94 “Манчестер Юнайтед” – 14*;
- 2024/25 “Саутгемптон” – 12 (еще две игры впереди);
- 2007/08 “Дерби" – 11.
* за победу насчитывали 2 балла
18 мая аутсайдер поедет к "Эвертону".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Решающий поединок в борьбе за трофей. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
- Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000