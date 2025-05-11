Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" просто доигрывают финальные туры чемпионата. Можно было сказать, что они борются за престиж, но… для них что 17 итоговое место, что 14 – это все равно провал. Каждая из команд не побеждала уже больше шести туров, поэтому хоть это должно стать мотивацией. Тем более, что "молотобойцы" могут воспользоваться эмоционально уставшими после Лиги Европы манкунианцами.

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В прямом эфире матч будет транслироваться эксклюзивно OTT-платформа Setanta Sports App. На MEGOGO или на других площадках прямого эфира встречи не будет. Поединок начнется 11 мая в 16.15.

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Английская Премьер-лига, 36 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

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