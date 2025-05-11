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Топ-клуб АПЛ планирует подписать игрока Ювентуса
Акцент на молодость
Тransfermarkt
Пеп Гвардиола лично заинтересован в правом защитнике "Ювентуса" Николо Савоне.
Эта информация поступает из Франции, где журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщил об устной договоренности, которой якобы достиг защитник "Ювентуса" из "Манчестер Сити".
Сообщается, что клуб окончательно согласовал условия трансфера и убежден в желании игрока присоединиться к команде возглавляемой каталонским тренером. "Манчестер Сити" изменил свои планы, потому что в январе клуб Премьер-лиги очень интересовался другим фланговым защитником итальянского клуба Андреа Камбьязо. Однако о варианте его подписания англичане планируют подумать.
У Николо Савона есть контракт с "Ювентусом" до 30 июня 2029 года и рыночная стоимость около 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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