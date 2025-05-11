  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Топ-клуб АПЛ планирует подписать игрока Ювентуса

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-клуб АПЛ планирует подписать игрока Ювентуса

Англия

Акцент на молодость

Топ-клуб АПЛ планирует подписать игрока Ювентуса

Тransfermarkt

Новина українською

Пеп Гвардиола лично заинтересован в правом защитнике "Ювентуса" Николо Савоне.

Эта информация поступает из Франции, где журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщил об устной договоренности, которой якобы достиг защитник "Ювентуса" из "Манчестер Сити".

Сообщается, что клуб окончательно согласовал условия трансфера и убежден в желании игрока присоединиться к команде возглавляемой каталонским тренером. "Манчестер Сити" изменил свои планы, потому что в январе клуб Премьер-лиги очень интересовался другим фланговым защитником итальянского клуба Андреа Камбьязо. Однако о варианте его подписания англичане планируют подумать.

Читайте такжеМанчестер Сити готовит кадровую революцию на лето

У Николо Савона есть контракт с "Ювентусом" до 30 июня 2029 года и рыночная стоимость около 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

По теме
yellow-arrow
Нападник в АПЛ перевершив власний рекорд у цьому сезоні
yellow-arrow
Все хотят в Лигу чемпионов. Ньюкасл - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ювентус (Турин) Серия А АПЛ Манчестер Сити Андреа Камбьязо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TuttoSport
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости