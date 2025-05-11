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Нападающий в АПЛ превзошел собственный рекорд в этом сезоне

Англия
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17-летнее ожидание наконец-то завершилось для Дэнни Велбека

Нападающий в АПЛ превзошел собственный рекорд в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дэнни Велбек завершил 17-летнее ожидание и забил двузначное количество голов.

34-летний нападающий впервые в своей карьере забил двузначное количество голов в Английской Премьер-лиге за один сезон, забив с пенальти в субботнем матче против "Вулвз", в котором его команда победила со счетом 2:0.

Значительная часть карьеры бывшего игрока "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Уотфорда" была испорчена постоянными травмами, по крайней мере до его прибытия на южное побережье.

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Но теперь он впервые в своей карьере сыграл 29 матчей в трех подряд сезонах Премьер-лиги, что помогло ему наконец забить 10 голов в сезоне.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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