Партнёра Ильи Забарного по клубу ждет операция

Игрок "вишеньок" Алекс Скотт сломал челюсть в домашнем матче, в котором его команда проиграла "Астон Вилли" со счетом 0:1. Официальные источники клуба подтвердили информацию об операции Алекса.

We can confirm that Alex Scott will undergo surgery after sustaining a fractured jaw during yesterday's game with Aston Villa.



Wishing you all the best in your recovery, Alex ????