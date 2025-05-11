Партнёра Ильи Забарного по клубу ждет операция

Игрок "вишеньок" Алекс Скотт сломал челюсть в домашнем матче, в котором его команда проиграла "Астон Вилли" со счетом 0:1. Официальные источники клуба подтвердили информацию об операции Алекса.

Мы можем подтвердить, что Алекс Скотт перенесет операцию после перелома челюсти, полученного во время вчерашней игры с "Астон Виллой". Желаем всего лучшего в выздоровлении, Алекс.

We can confirm that Alex Scott will undergo surgery after sustaining a fractured jaw during yesterday's game with Aston Villa.



Wishing you all the best in your recovery, Alex ???? — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 11, 2025

Алекс Скотт наиграл за "Борнмут" в этом сезоне 19 матчей в Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.