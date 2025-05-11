Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Партнёра Ильи Забарного по клубу ждет операция
получил травму в матче против Астон Виллы
фото - ФК Борнмут
Игрок "вишеньок" Алекс Скотт сломал челюсть в домашнем матче, в котором его команда проиграла "Астон Вилли" со счетом 0:1. Официальные источники клуба подтвердили информацию об операции Алекса.
Мы можем подтвердить, что Алекс Скотт перенесет операцию после перелома челюсти, полученного во время вчерашней игры с "Астон Виллой".
Желаем всего лучшего в выздоровлении, Алекс.
We can confirm that Alex Scott will undergo surgery after sustaining a fractured jaw during yesterday's game with Aston Villa.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 11, 2025
Wishing you all the best in your recovery, Alex ????
Алекс Скотт наиграл за "Борнмут" в этом сезоне 19 матчей в Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.
Популярное сейчас
- Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
- Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет