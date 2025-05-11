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Партнёра Ильи Забарного по клубу ждет операция

Англия

получил травму в матче против Астон Виллы

Партнёра Ильи Забарного по клубу ждет операция

фото - ФК Борнмут

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Игрок "вишеньок" Алекс Скотт сломал челюсть в домашнем матче, в котором его команда проиграла "Астон Вилли" со счетом 0:1. Официальные источники клуба подтвердили информацию об операции Алекса.

Мы можем подтвердить, что Алекс Скотт перенесет операцию после перелома челюсти, полученного во время вчерашней игры с "Астон Виллой".

Желаем всего лучшего в выздоровлении, Алекс.

Алекс Скотт наиграл за "Борнмут" в этом сезоне 19 матчей в Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.

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Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Борнмут Илья Забарный Алекс Скотт
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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Денис Снигур
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