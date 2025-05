Нападающий "Челси" в первом тайме оставил команду в меньшинстве.

Николас Джексон на 36-й минуте матча против "Ньюкасла" получил прямую красную карточку. Футболист схватил игрока соперника за лицо.

Harsh or the correct decision?



Nicolas Jackson sees red after a VAR check. ???? #NEWCHE pic.twitter.com/ZPAO2CqqVp