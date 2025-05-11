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Нападающий Челси в первом тайме оставил команду в меньшинстве
В таком-то матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" в первом тайме оставил команду в меньшинстве.
Николас Джексон на 36-й минуте матча против "Ньюкасла" получил прямую красную карточку. Футболист схватил игрока соперника за лицо.
Harsh or the correct decision?— BBC Sport (@BBCSport) May 11, 2025
Nicolas Jackson sees red after a VAR check. ???? #NEWCHE pic.twitter.com/ZPAO2CqqVp
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Джексон не сыграет до конца сезона.
Это первая красная карточка сенегальского футболиста за лондонский клуб. Также 2 прямых красных карточки он получил во время выступления за "Вильярреал".
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В этом сезоне Николас Джексон отыграл 29 матчей АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.
После первого тайма "Ньюкасл" обыгрывает "Челси" со счётом 1:0. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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