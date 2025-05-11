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Нападающий Челси в первом тайме оставил команду в меньшинстве

Англия

В таком-то матче

Нападающий Челси в первом тайме оставил команду в меньшинстве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Челси" в первом тайме оставил команду в меньшинстве.

Николас Джексон на 36-й минуте матча против "Ньюкасла" получил прямую красную карточку. Футболист схватил игрока соперника за лицо.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Джексон не сыграет до конца сезона.

Это первая красная карточка сенегальского футболиста за лондонский клуб. Также 2 прямых красных карточки он получил во время выступления за "Вильярреал".

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В этом сезоне Николас Джексон отыграл 29 матчей АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

После первого тайма "Ньюкасл" обыгрывает "Челси" со счётом 1:0. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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