Нападающий "Челси" в первом тайме оставил команду в меньшинстве.

Николас Джексон на 36-й минуте матча против "Ньюкасла" получил прямую красную карточку. Футболист схватил игрока соперника за лицо.

Harsh or the correct decision?



Nicolas Jackson sees red after a VAR check. ???? #NEWCHE pic.twitter.com/ZPAO2CqqVp — BBC Sport (@BBCSport) May 11, 2025

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Джексон не сыграет до конца сезона.

Это первая красная карточка сенегальского футболиста за лондонский клуб. Также 2 прямых красных карточки он получил во время выступления за "Вильярреал".

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В этом сезоне Николас Джексон отыграл 29 матчей АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

После первого тайма "Ньюкасл" обыгрывает "Челси" со счётом 1:0. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.