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АПЛ. Ньюкасл – Челси 2:0. Отчаянные попытки синих отыграться в меньшинстве были проигнорированы

Англия
Обновлено

Подопечные Эдди Хау забирают три очка и выходят на третье место в турнирной таблице

АПЛ. Ньюкасл – Челси 2:0. Отчаянные попытки синих отыграться в меньшинстве были проигнорированы

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Настоящая битва за попадание в Лигу Чемпионов превратилась в страдания команды Марески на "Сент-Джеймс Парк". Команды имели равное количество очков и данное противостояние выглядело невероятно принципиально. Все вышли в своих сильнейших составах, у "Ньюкасла" разве что не хватало травмированного Жоэлинтона. И что же в итоге из этого получилось?

Активное начало от "Ньюкасла" сразу же обеспечило им преимущество на табло. Ромео Лавия завозился на своей половине поля и потерял мяч, забрал его Тонали, после чего атака полетела на фланг, откуда Мерфи прострелил на дальнюю штангу и никем не прикрытый Тонали красиво замкнул этот прострел. 1:0. "Синие" даже не успели понять, что происходит.

Вообще сложилось впечатление, что физически эта команда не готова сегодня противостоять "сорокам". Почти все единоборства были за хозяевами поля. Они были быстрее, точнее, техничнее. Они банально были лучше. Благодаря этому они и создали еще несколько классных моментов, не хватало немного точности, в частности Исаку. А в некоторых моментах спасал Санчес.

АПЛ. Ньюкасл – Челси 2:0. Отчаянные попытки синих отыграться в меньшинстве были проигнорированы - изображение 1

И без того безыдейный "Челси" добило и удаление Николя Джексона на 36-й минуте. Сенегалец полетел локтем в лицо Ботману, за что получил красную карточку, вполне справедливо. Поэтому перед лондонцами была задача: вытащить какой-то результат, когда игра не идет, соперник играет лучше, да еще и в меньшинстве придется играть.

Интересных моментов у ворот Поупа мы не увидели. После перерыва Мареска выпустил на поле Джеймса вместо Мадуэке, чтобы добавить немного баланса этой команде. Частично, это сработало, ведь паники на своей половине стало меньше у "синих", однако атакующий потенциал был минимальным. На 61-й минуте мы наконец увидели опасный момент от лондонцев, пробивал Марк Кукурелья в дальний угол, однако голкипер справился.

Вообще старт второго тайма был за гостями и в один момент можно было запутаться в том, а кто же играет в меньшинстве. С другой стороны, "сороки" выбрали осторожную тактику и искали свои варианты на контратаках. Они прекрасно знали, насколько несистемно и разобрано может играть "Челси", когда против них атаковать не позиционно, а именно быстро.

АПЛ. Ньюкасл – Челси 2:0. Отчаянные попытки синих отыграться в меньшинстве были проигнорированы - изображение 2

Рисковали с такой тактикой хозяева, ведь слишком много владения отдали сопернику. Конечно, "Челси" в меньшинстве не мог быть максимально острым. Однако "синие" пытались делать все от себя зависящее, чтобы как-то найти свои моменты. Просто моментов так и не было, потому что работа в обороне от команды Гау была чрезвычайно слаженной.

В конце "сороки" все же добили своего оппонента, сделал это Бруно Гимараес. Его удар из-за пределов штрафной площадки получился красивым. Но красоты полету добавил и рикошет от Гюсто. Круглый залетел с такой траекторией, которая просто недосягаема для любого вратаря. 2:0 и это победа хозяев.

"Ньюкасл" выходит на третье место и очень близок к тому, чтобы гарантировать себе место в Лиге Чемпионов. "Челси" же рискует упасть на шестую строчку сегодня позже. Чтобы надеяться на топ-5, им нужно обыгрывать "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" в последних двух турах.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ньюкасл" — "Челси" 2:0

Голы: Тонали (2), Гимараэс (90+1)

"Ньюкасл": Поуп — Шер, Ботман (Майли, 55), Берн — Мерфи, Гимараэс (Лонгстафф, 90+4), Тонали, Ливраменто — Барнс, Гордон (Крафт, 64) — Исак (Уилсон, 90+4)

"Челси": Санчес — Кайседо, Чалоба (Санчо, 75), Колвилл, Кукурелья — Лавия (Гюсто, 75), Фернандес — Нету, Палмер, Мадуэке (Джеймс, 46) — Джексон

Предупреждения: Шер (53), Мерфи (64), Гимараэс (85), Крафт (89) — Фернандес (45+6), Колвилл (90+3)

Удаление: Джексон (36)

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