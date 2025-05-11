АПЛ. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 0:2. В дерби финалистов сильнее были орлы

Как и ожидалось, Анге Постекоглу провел масштабную ротацию на этот поединок. Он даже выпустил второго вратаря, тогда как Оливер Гласнер сделал лишь несколько изменений, одно из которых было вынужденным, ведь Адам Уортон травмирован.

Впрочем, первый момент был именно у "шпор", когда Порро прорвался по флангу и прострелил в штрафную, однако Гехи выбил мяч на угловой. Уже на 3-й минуте был ответ от "орлов", навес Муньоса создал небольшую суматоху в штрафной, однако мяч в руки забрал Кински. А вот на 8-й минуте Муньос решил сделать уже прострел, который спокойно замкнул Сарр. 1:0, гости впереди... мог бы написать я, но VAR нашел офсайд у Матета в начале зарождения атаки, так что матч продолжается со счетом 0:0. На 12-й же минуте Сарр уже выбегал на свидание с вратарем, но Кински сыграл великолепно на выходе, а уже через мгновение был момент у Кулусевски, однако Лакруа заблокировал удар шведа и выбил его на угловой.

В целом немало работы было у Кински в этом матче. Например, во время следующего опасного момента "орлов", когда Муньос нанес удар после навеса Митчелла, но вратарь "шпор" отбил мяч перед собой, и, к счастью, успел первым подобрать его. Единственное, что интересовало Анге Постекоглу в этом матче — отсутствие травм. Но с этим не повезло. Уже на 19-й минуте он был вынужден заменить Деяна Кулусевски, который не смог продолжить игру после подката. На поле вышел Майки Мур.

Тем временем на 25-й минуте Кински делает еще один великолепный сейв после удара Матета с близкого расстояния. На 29-й минуте момент снова был у Муньоса, но его мощный удар приняла на себя перекладина. Как вы могли заметить, Муньос был очень активным сегодня в атаке, поэтому уже через минуту колумбиец снова выбежал на свободное пространство у штрафной, но на этот раз он решил сделать прострел на Матета, но тот получился неточным. Гости продолжали атаковать, а Кински продолжал спасать. И 43-й минуте очередной угловой "Пэлас" наконец стал результативным, ведь Лакруа отправил мяч в ворота, но, как бы смешно это ни звучало, мяч после удара француза попал в руку его партнера по защите Марка Гехи, поэтому VAR отменил и это взятие ворот.

Но уже через мгновение "орлы" наконец забивают легитимный гол. Опять Муньос, снова прорыв по флангу в свободную зону, но на этот раз он дождался, пока Кински выйдет на него, и тогда сбросил мяч на Эзе, который отправил его в пустые ворота. VAR, конечно, проверил эпизод на наличие офсайда, но, к счастью для подопечных Гласнера, не зафиксировал ничего, поэтому это 1:0 в пользу "Кристал Пэлас". На 45+4-й "Тоттенхэм" получил право на штрафной удар и Порро едва не сравнял счет, однако мяч после его удара пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. На этом первый тайм и завершился.

На второй тайм Постекоглу решил выпустить Биссума вместо Бентанкура. Но это не помогло его команде, ведь на 48-й минуте Эзе делает дубль. "Орлы" выбежали в контратаку, Эзе отдал пас на фланг на Сарра, где нападающий разобрался с защитником и сбросил мяч обратно на Эзе, на этот раз англичанин уже пробивал не в пустые ворота, однако мяч все равно залетел в сетку. 2:0! После этого "Пэлас" немного сбавил обороты, ведь счет уже был довольно комфортный.

Поэтому пришло время и хозяевам что-то продемонстрировать. На 55-й минуте у "Тоттенхэма" было сразу два опасных навеса с фланга. Сначала от Одобера, но Мур не смог попасть по мячу, а затем уже от Порро, но Сарр пробил мимо ворот. За 30 минут до конца матча Оливер Гласнер решил сделать сразу тройную замену, понимая, что матч под контролем его команды, а поберечь лидеров никогда не будет лишним. И вот на 68-й минуте Чилвелл, один из вышедших на замену, сделал хороший навес на Сарра, который хорошо среагировал на подачу и головой переправил мяч в направлении ворот "Тоттенхэма", но не сумел попасть в цель.

После 70-й минуты мы наконец-то снова увидели что-то от хозяев поля. Сперва Сон забежал в офсайд, после этого момент был у Одобера, но его удар был заблокирован, а на 74-й Сон навесил со штрафного и заработал угловой, но удара по воротам Хендерсона мы не увидели. Подопечные Гласнера продолжали время от времени создавать моменты, но уже не так активно, как в первый час игры, ведь уже всем было очевидно, что теперь команды будут просто доигрывать поединок, в надежде не получить лишнюю травму.

В общем поединок так и должен был завершиться со счетом 2:0 в пользу гостей, однако под самый конец игры, а точнее на 90+3-й минуте, Марк Гехи отдал великолепную длинную передачу на Нкетиа, бывший нападающий "Арсенала" избежал офсайда и выбежал на свидание с Кински, однако вратарь уверенно парировал удар англичанина. А завершился матч угловым "Тоттенхэма", но никакой опасности для "орлов" он не представлял.

"Кристал Пэлас" уверенно побеждает и теперь сравнивается с рекордом клуба по количеству добытых очков в АПЛ — 49. Теперь им нужно заработать лишь 1 балл в двух матчах, чтобы войти в историю. Но пока их будет интересовать только предстоящий финал Кубка Англии против "Манчестер Сити". Что касается подопечных Анге Постекоглу, то перед финалом Лиги Европы у них есть еще один матч – против "Астон Виллы". Однако пока "шпоры" будут беспокоиться о состоянии травмированного Деяна Кулусевски.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Эзе (45, 48)

"Тоттенхэм": Кински – Порро (Сон Хын Мин, 58), Дансо, Дэвис, Спенс – Сарр, Грей – Кулусевски (Мур, 19), Бентанкур (Биссума, 46), Тель – Одобер

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Гехи – Муньос, Хьюз (Дэвенни, 87), Лерма (Камада, 61), Митчелл (Чилвелл, 61) – Сарр (Эссе, 78), Эзе – Матета (Нкетиа, 61)

Предупреждения: Бентанкур (37) – Лерма (47)