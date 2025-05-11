Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 22 года. Ньюкасл в матче против Челси одержал 20-ю победу в АПЛ
Долго ждать пришлось
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" в матче против "Челси" одержал 20-ю победу в АПЛ.
Им это удалось впервые с сезона 2002/03. Они выиграли 21 матч и заняли место в ТОП-3 турнирной таблицы, набрав 69 очков.
Это был их последний раз, когда "сороки" финишировали в ТОП-3.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ньюкасл" обыграл "Челси" со счётом 2:0 в 36-м туре АПЛ и сейчас занимает третье место, набрав 66 баллов.
Последние матчи "сороки" проведут на выезде против "Арсенала" и против "Эвертона" в домашних стенах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Сейчас работает в УПЛ. Кривбасс в новом сезоне может возглавить другой тренер, - Источник
- Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян
- Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000