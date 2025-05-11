Впервые за 22 года. Ньюкасл в матче против Челси одержал 20-ю победу в АПЛ

"Ньюкасл" в матче против "Челси" одержал 20-ю победу в АПЛ.

Им это удалось впервые с сезона 2002/03. Они выиграли 21 матч и заняли место в ТОП-3 турнирной таблицы, набрав 69 очков.

Это был их последний раз, когда "сороки" финишировали в ТОП-3.

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Напомним, что "Ньюкасл" обыграл "Челси" со счётом 2:0 в 36-м туре АПЛ и сейчас занимает третье место, набрав 66 баллов.

Последние матчи "сороки" проведут на выезде против "Арсенала" и против "Эвертона" в домашних стенах.