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АПЛ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Кража на Сити Граунд

Англия

Команда Нуну Эшпириту Санту снова теряет важные очки в контексте борьбы за топ-5

АПЛ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Кража на Сити Граунд

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Лестер" 2:2

Голы: Гиббз-Уайт (25), Вуд (56) — Коуди (16), Буонанотте (81)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Морато, Уильямс — Сангаре (Авонии, 83), Андерсон (Жота Силва, 90+1) — Домингес (Йейтс, 74), Гиббз-Уайт, Эланга — Вуд

"Лестер": Столярчик — Джастин, Коуди, Фас, Томас (Кристиансен, 77) — Ндиди, Скипп (Сумаре, 60) — Макетир (Монга, 77), Айю (Буонанотте, 61), Эль-Каннус (Околи, 90+3) — Варди

Предупреждения: Морато (60), Айна (68), Андерсон (73) — Джастин (39), Томас (59), Буонанотте (79)

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