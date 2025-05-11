  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Ноттингем Фореста оформил 100-е голевое действие в АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ноттингем Фореста оформил 100-е голевое действие в АПЛ

Англия

Сумасшедшая результативность

Нападающий Ноттингем Фореста оформил 100-е голевое действие в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ноттингем Фореста" оформил 100-е голевое действие в АПЛ.

Крис Вуд в матче против "Лестера" отметился голом на 56-й минуте. Он стал 89-м для нападающего и 100-м голевым действием.

Большинство голов нападающий забил за "Бёрнли" - 49 голов. За "Ноттингем" - 35 голов. 4 мяча Вуд оформил за "Ньюкасл" и ещё один гол забил в составе "Лестера".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За "Ноттингем" Вуд забил 20-й гол и стал вторым футболистом, который отметился достижением. Первым был Стэна Коллимора в сезоне 1994/95, который забил 22 гола.

В этом сезоне Вуд сыграл 34 матча в АПЛ. Также на счету футболиста 3 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Впервые за 22 года. Ньюкасл в матче против Челси одержал 20-ю победу в АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. В Лиге Европы играть легче
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Кража на Сити Граунд
Ноттингем Форест Крис Вуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости