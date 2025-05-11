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Нападающий Ноттингем Фореста оформил 100-е голевое действие в АПЛ
Сумасшедшая результативность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ноттингем Фореста" оформил 100-е голевое действие в АПЛ.
Крис Вуд в матче против "Лестера" отметился голом на 56-й минуте. Он стал 89-м для нападающего и 100-м голевым действием.
Большинство голов нападающий забил за "Бёрнли" - 49 голов. За "Ноттингем" - 35 голов. 4 мяча Вуд оформил за "Ньюкасл" и ещё один гол забил в составе "Лестера".
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За "Ноттингем" Вуд забил 20-й гол и стал вторым футболистом, который отметился достижением. Первым был Стэна Коллимора в сезоне 1994/95, который забил 22 гола.
В этом сезоне Вуд сыграл 34 матча в АПЛ. Также на счету футболиста 3 голевые передачи.
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