АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. В Лиге Европы играть легче

Английская Премьер-лига, 36 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Иногда такое ощущение, что футболисты "Манчестер Юнайтед" без мотивации вообще не могут играть. Правда, и с мотивацией тоже картинка не становится лучше. Сегодня они снова провели ужасный поединок, и в очередной раз далеко не впечетлили своих же болельщиков.

Два созданных полумомента в атаке – такое наследие хозяев за первый тайм. На 10-й минуте Диалло после сольного прохода пробил в створ. Этот удар без проблем парировал Ареола. На 35 минуте французский голкипер вообще без работы остался: Хойлунн сделал все за него, ведь из пределов штрафной пробил мимо ворот.

"Молотобойцы" же забили первым ударом в створ. Уан-Биссака отдал на ход Кудусу, тот прострелил в центр, а Соучек пробил мимо голкипера. Девятый гол чеха в нынешнем сезоне. До личного рекорда в АПЛ остался один точный удар.

A beautiful team goal from @WestHam ⚒️



The visitors put together a flowing move down the left that Tomas Soucek bundles in from close range #MUNWHU pic.twitter.com/HbejdvKOnO — Premier League (@premierleague) May 11, 2025

Отчасти вина в этом ротации. Именно 18-летний Амас проиграл борьбу Соучеку. Также Шоу и Йоро вышли в центре защиты, однако их игра, мягко говоря, не соответствует уровню АПЛ. Кроме этого, в воротах стоял Баиндир.

Еще и на старте второго тайма в очередной раз Йоро травмировался. За первые 10 минут после перерыва команды обменялись моментами, а на 57-й минуте гости удвоили свое преимущество благодаря проходному двору в защите МЮ. Кудус прорвался в чужую штрафную мимо нескольких оппонентов и пробил – попал в Магуайра; подбор выиграл Уан-Биссака и прострелил на свободного Боуэна – тот реализовал свой момент.

После этого "Вест Хэм" уже дал больше воли сопернику. Однако “Ман Юнайтед” просто не реализовывал свои моменты. Несколько раз спасал Ареола, но особенно эффектным был сейв на 80-й минуте. Голкипер парировал удар Хойлунна буквально с нескольких метров.

"Молотобойцы" прервали свою безвыигрышную серию, которая длилась с 27 февраля. Лондонцы обогнали сразу две команды и вырвались со дна турнирной таблицы тех, кто не вылетает в Чемпионшип. МЮ опустился на 16 место, "Тоттенхэм" теперь 17. Вот такие они – современные финалисты Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2

Голы: Соучек 26, Боуэн 57

“Манчестер Юнайтед”: Бандир – Мазрауи, Йоро (Магуайр 52), Шоу (Линделеф 52) – Диалло (Эриксен 83), Мейну, Угарте (Доргу 59), Амсс – Фернандес, Маунт (Гарначо 59) – Хойлунк

“Вест Хэм”: Ареола – Тодибо (Мавропанос 83), Килман, Крессвелл – Цоуфал (Эмерсон 83), Г. Родригес (Э.Альварес 64), Уорд-Прауз, Соучек, Уан-Биссака – Кудус (Солер 73), Боуэн (Фуллькруг 73)

Предупреждение: Крсессвелл 61