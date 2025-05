АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. В Лиге Европы играть легче

Английская Премьер-лига, 36 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Иногда такое ощущение, что футболисты "Манчестер Юнайтед" без мотивации вообще не могут играть. Правда, и с мотивацией тоже картинка не становится лучше. Сегодня они снова провели ужасный поединок, и в очередной раз далеко не впечетлили своих же болельщиков.

Два созданных полумомента в атаке – такое наследие хозяев за первый тайм. На 10-й минуте Диалло после сольного прохода пробил в створ. Этот удар без проблем парировал Ареола. На 35 минуте французский голкипер вообще без работы остался: Хойлунн сделал все за него, ведь из пределов штрафной пробил мимо ворот.

"Молотобойцы" же забили первым ударом в створ. Уан-Биссака отдал на ход Кудусу, тот прострелил в центр, а Соучек пробил мимо голкипера. Девятый гол чеха в нынешнем сезоне. До личного рекорда в АПЛ остался один точный удар.

A beautiful team goal from @WestHam ⚒️



The visitors put together a flowing move down the left that Tomas Soucek bundles in from close range #MUNWHU pic.twitter.com/HbejdvKOnO